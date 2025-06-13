Üretici borçlarını silin, don için afet ilan edin

Politika Servisi

SOL Parti, geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve ülkede neredeyse her kentte üretimi etkileyen don felaketine ilişkin basın açıklaması yaptı. "Zirai don felaketi, 13 ilde meyveciliği bitirdi. Kayısıdan cevize, elmadan narenciyeye kadar binlerce üretici ürününü kaybetti, geçimini sağlayamaz hale geldi. Ancak iktidar hala seyrediyor" denilen açıklamada, yalnızca 13 ilde yaşanan zararın 21 milyar TL'yi bulduğunun altı çizildi.

Açıklamada," Sadece meyve bahçeleri değil, kırsal alan da çöküyor. TARSİM, bu zararların yalnızca 1,11 milyar TL’lik bölümünün karşılandığını açıkladı. Geriye kalan yaklaşık 20 milyar TL’lik açık, üreticinin sırtında! Üstelik hasar tespitlerinin neye göre yapıldığı belirsiz! Krizinin bedelini köylüler, çiftçiler ve yoksullar ödemeyecek" denildi.

Yaşananların, AKP iktidarının tarımı şirketlere teslim eden neoliberal politikalarının sonucu olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "SOL Parti olarak bir kez daha açıkça söylüyoruz: Zirai donun vurduğu tüm bölgeler derhal Afet Bölgesi ilan edilsin, üreticilere tam zarar tazmini sağlansın ve tüm borçları silinsin! Ayrıca, TARSİM kamulaştırılmalı ve üretici lehine yeniden yapılandırılmalıdır! Ancak biliyoruz ki geçici tedbirler bu krizi çözemez. Doğayı sermayenin sınırsız kâr hırsına terk eden neoliberal politikalar son bulmadıkça, ne tarım kurtulur ne yaşam. Toprağı, emeği ve gıdayı birlikte savunacağız. Değiştireceğiz!"