Üretici isyanda, ÇAYKUR Genel Müdürü yaş çay alım fiyatından memnun

ÇAY İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay alım fiyatına ilişkin, “Bu seneki fiyat artışımız dolar üzerinden bakıldığı zaman 59 sent, geçen sene 56 sent, daha önceki sene 43 sent, daha önceki sene 46 sentti. Yani bu sene önceki yıllara bakıldığı zaman fiyatlama konusunda üreticimizin daha da iyi bir fiyat aldığını gösterir" dedi.

Güncel 23.05.2024 21:58 Giriş: 23.05.2024 21:58

Güncelleme: 23.05.2024 22:04 Kaynak: DHA

A- A A+

AA