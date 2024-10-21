Üretici Şenliği’nde kadınlara destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında Çorlu Cumhuriyet Parkı’nda bir Üretici Şenliği düzenledi. Etkinlik, çevre illerden de yoğun katılım ile gerçekleşirken, kadın üreticiler başta olmak üzere tarım kooperatifleri ve yerel üreticiler bir araya geldi.

Program kapsamında kurulan stantlarda, üreticiler yetiştirdikleri doğal ürünleri ve eserlerini sergileme ve pazarlama fırsatı buldu. Yerel üretim ve kadın emeğinin teşvik edildiği şenlik, katılımcılara ürünlerini tanıtma ve doğrudan tüketiciyle buluşma imkânı sağladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kadın bir çiftçi ile birlikte şenlik alanına traktörle giriş yaparak katılımcılarla buluştu. Tüm stantları tek tek ziyaret eden Yüceer, kadın üreticilerle sohbet edip ürünleri inceledi. Yerel üretimin desteklenmesi ve kadın emeğinin görünür kılınmasının önemini vurgulayan Yüceer, üreticilerden gelen talepleri de dinledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ulaş Ay gerçekleştirdi. Dr. Ay, konuşmasında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, kırsal kalkınma alanında yaptıkları çalışmaları anlattı ve düzenledikleri üretici şenliğinin hayırlı olması temennilerinde bulundu.

“BU ÜLKE GÜZELLEŞECEKSE, KADINLARIN EMEĞİYLE GÜZELLEŞECEK”

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Yüceer, tarımsal kalkınmada kadınların öncelikli bir rolü olduğunu vurgulayarak, “Tarladan fabrikalara, evlerden sokaklara her alanda üretmeye devam eden, değer yaratan, mücadele eden kadınlar, hepiniz üretici şenliğimize hoş geldiniz. Bugün burada sadece 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlamak için değil, kadın emeğini görünür kılmak için de bir aradayız. Çünkü sizler emeksiniz, güçsünüz, ellerinizle ve yüreğinizle hayatı yoğuranlarsınız. Bu ülke güzelleşecekse, kadınların emeğiyle güzelleşecek” dedi.

Hem üreticiyi hem de dar gelirli vatandaşları destekleyecek projeler üreteceklerinin altını çizen Yüceet, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Tekirdağ’ın bereketli topraklarına sahip çıkıyor, çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Tarımsal kalkınmanın öncelikli hedefi kadın çiftçileri desteklemek. Göreve geldiğimiz günden bu yana fide desteğinden sulama projelerine, makinelerden coğrafi işaret çalışmalarına kadar, pek çok alanda kadın üreticilerimize destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ayrıca kadınların emeğine katma değer kazandırmak için kooperatifler aracılığıyla yöresel ürün pazarları kuracağız. Gastronomi okulu ve mutfak sanatı eğitim merkezimizi de açarak yerel lezzetlerimizi geleceğe taşıyacağız. Kreş projelerimiz, meslek edindirme kurslarımız ve istihdam ofislerimizle kadınların iş gücüne katılımını artıracağız. Tarımsal ekonomi kadınlarla var olacak. Kadın olmazsa üretim de uygarlık da olmaz. Bu yüzden kadın çiftçiler ve aile işletmeleri ana hedef kitlemiz. Gıda ve Tarım A.Ş. ile Halk Et, Halk Ekmek ve Halk Süt projelerini hayata geçirerek hem üreticiyi hem dar gelirli vatandaşlarımızı destekleyeceğiz. Aşevi projemizi ve sabit kent lokantalarımızı da tamamlayarak dayanışmanın gücünü artıracağız. Kadınların azmiyle toprak yeşeriyor, yarınlarımız güvence altına alınıyor. Kadın kazanırsa sofra bereketlenir. Bu organizasyona emeği geçen tüm kadın kardeşlerime ve katılımcılara yürekten teşekkür ediyor, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bereketli bir şenlik diliyorum.”

Yüceer, ayrıca ünlü yemek yazarı Sahrap Soysal ile birlikte bir yöresel bir lezzet olan mürdüklü mercimekli salata yaparak katılımcılarla mutfak kültürü üzerine keyifli bir deneyim paylaştı. Hazırlanan salata, katılımcılar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Şenlik boyunca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Edirne Belediyesi kent orkestraları sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Çocuklar için panayır oyunları, fide ekme ve keçe çalışmaları gibi etkinliklerin yanı sıra yetişkinler için de saksı boyama gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Kadın kooperatiflerinin doğal ve yerel ürünleri stantlarda sergilenirken, etkinlik alanındaki coşku, üretici kadınların emeği ve dayanışma ruhuyla sona erdi.