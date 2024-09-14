Üretici tepkili: Marketlerde 35-40 lira olan mandalinayı, tüccar bizden 7 liraya almak istiyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mandalina üreten çiftçi, mandalinanın dalında geçen seneki fiyatla aynı olduğunu bu nedenle yol kenarında satmaya çalıştığını söyledi.

Çiftçi, "Geçen sene de malımız aynı fiyattı bu sene de malımız aynı fiyat. Marketlerde şu an 35-40 lira olan mandalinayı burada bizden tüccar 7 liraya almak istiyor, biz de vermiyoruz. 7 liraya verdiğimiz zaman emek kurtarmıyor" dedi.

"GİRDİLER 3 KATINA ÇIKTI"

Mandalina üreticisi, şöyle konuştu:

"Narenciye üreticisiyim. Yıllardan beri burada bu işi yaparız. Tüccar çağırıyoruz, tüccar dalında 7-8 lira veriyor. Girdiler iki üç katına çıktı. Emek kurtarmıyor. Biz de bu şekilde yolda kendi malımızı kesip yani bir şekilde kar etmeye, malımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Geçen sene de malımız aynı fiyattı bu sene de malımız aynı fiyat. Marketlerde şu an 35 lira, 40 lira olan mandalinayı burada bizden tüccar 7 liraya almak istiyor, biz de vermiyoruz. 7 liraya verdiğimiz zaman emek kurtarmıyor. Masrafımızı çıkaramıyoruz. Şu an burada en az 15 lira olması lazım dalında, tüccara verebilmemiz için. Böyle giderse kendimiz değerlendirmeye çalışıyoruz, eğer değerlendiremezsek mecbur bahçelerimizi sökeceğiz, çiftçiliği bırakacağız."