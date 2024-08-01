Üretici ve market fiyatları arasındaki makas açılıyor: Fiyat farkı yüzde 420'yi aştı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, temmuz ayı üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Temmuzda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 420,5 ile havuçta görüldüğünü kaydeden Bayraktar, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 36,2 ile limon oldu" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 420,5 ile havuçta görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, temmuzda üreticiyle market arasında oluşan fiyat farklarına ve kuru soğan, domates ve kuru kayısıda yaşanan sorunlarla üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MARKET FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN LİMON

Üretici ve market arasındaki fiyat farkını değerlendiren Bayraktar, "Temmuzda üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 420,5 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını yüzde 333,9 ile limon, yüzde 328,6 ile elma, yüzde 313,9 ile kuru incir takip etti. Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette limon, üreticide yumurta olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise hem markette hem de üreticide karpuz oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, temmuzda markette 37 ürünün 13'ünde fiyat artışı, 24'ünde fiyat azalışı olduğuna işaret ederek, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 36,2 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 32,9 ile elma, yüzde 13,9 ile yumurta, yüzde 12, 6 ile maydanoz takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 42,4 ile karpuz oldu. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 27,8 ile patates, yüzde 25,5 ile Antep fıstığı, yüzde 21,2 ile kabak izledi" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİDE 13 ÜRÜNDE FİYAT DÜŞTÜ

Temmuzda üreticide 29 ürünün 7'sinde fiyat artışı olurken 13'ünde fiyat düşüşü görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, 9 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktardı.

Bayraktar, üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 48,4 ile karpuzda görüldüğünü belirterek, en çok fiyat artışının ise yüzde 25,5 ile yumurtada görüldüğünün altını çizdi.

Aşırı sıcakların tarım ürünlerinde hasara ve verimde kayıplara neden olduğuna işaret eden Bayraktar, yeşil soğan, marul, yeşil fasulye ve maydanozda yaşanan fiyat artışının arzdaki azalmadan kaynaklandığını ifade etti.

DOMATESTE ARZ ARTIŞI FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Bayraktar, rekolte yüksekliği, hızlı hasadın arzda artışa neden olması dolayısıyla kuru soğan fiyatının düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen sene temmuzda 6 lira 50 kuruş olan kuru soğan fiyatı enflasyon ve girdi fiyatlarındaki artışa rağmen yüzde 6 azaldı. Halen ortalama 6 lira seviyesinde olan soğan fiyatları, Polatlı'da 5 liraya kadar geriledi. Kuru soğanda bu yılki verim yüksekliği ve erkenci çeşitlerin ihracata uygun olmayışı nedeniyle piyasadaki arz fazlası fiyatların gerilemesine neden oluyor. Üreticilerimiz maliyetin altına düşen fiyatlarla ürünlerini satmak zorunda kalıyor."

Domateste de arz artışının fiyatları düşürdüğünü belirten Bayraktar, fiyatların düşmesinin bir diğer sebebinin de üreticilerin salça fabrikalarıyla yaşadığı sıkıntılar olduğunu vurguladı.

Bayraktar, kayısıda da fiyatların düştüğüne işaret ederek, Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girerek alım yapması ve piyasada dengeyi sağlaması gerektiğini bildirdi.