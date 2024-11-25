Üretici ve yetiştiriciler nefes alıyor

Her geçen gün alım gücünün azaldığı ve tarımsal girdilerin oldukça yükseldiği bu dönemde üretim yapmakta zorlanan üreticiler ve yetiştiriciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan desteklerle hem mali yükünü hafifletiyor, hem de kendini yalnız hissetmiyor. Tarımsal ve hayvansal desteklerini sürekli artıran ve çeşitlendiren Büyükşehir, son olarak Mutlu hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli mısır flake yem desteğinde bulundu.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte düşen et ve süt üretimini artırmayı hedefleyen Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde Mut’ta 329 yetiştiriciye 212 bin 800 kilogram yem desteği sağladı. Büyükşehir’in yılbaşından bu yana kent genelinde destek verdiği yetiştirici sayısı ise 689 olurken, toplamda 438 bin 200 kilogram yem desteği sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Ayşe Yanpar Gök, büyükbaş hayvan yetiştiricilerini kapsayan ‘Yüzde 50 Hibeli Mısır Flake Yem Desteği’ projesi ile bilgi vererek; “Projemiz, damızlık sığır yetiştiricileri ve süt üreticileri birliklerine kayıtlı olan, 3 ile 10 arası büyükbaş sağmal hayvana sahip yetiştiricilerimizi kapsamaktadır. Proje kapsamında bu yıl Erdemli, Silifke Gülnar ve Mut ilçelerindeki yetiştiriciler destekten faydalandı. Mut ilçesinde 329 yetiştiriciye 212 bin 800 kilogram, Mersin’deki toplam 4 ilçede ise 689 yetiştiriciye 438 bin 200 kilogram yem desteği sağlamış olacağız” dedi.

Proje ile kış aylarının gelmesi ile birlikte düşen et ve süt üretimini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Gök, “Yetiştiricilerin yem masrafları çok fazla. Bu yüzden hayvan yetiştiricileri artık hayvancılığı bırakma aşamasına geldiler. Bundan dolayı, Büyükşehir tarafından verilen yem destekleri onları çok rahatlattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak üreticilerimize ve yetiştiricilerimize bitkisel ve hayvansal desteklerimizi yerli yerinde sağlamaya devam ederek yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir’in sağladığı mısır flake yem desteğinden daha önce de faydalandığını söyleyen yetiştiricilerden Halil Işık, “Yapılan destekler sayesinde masraflarımız normale iniyor. Böylece biz de işimizi severek yaparız ve biraz daha ileri gidebiliriz” dedi. Bir başka Mutlu yetiştirici Ahmet Babacan yapılan destekler hakkında, “Bu destek sayesinde bir çuval yemde maliyetim 350 lira düşüyor. Yerli yerinde bir destek” ifadelerini kullandı.

Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinden Mustafa Karakuş ise, daha önce de Büyükşehir’in ceviz fidanı desteğinden faydalandığını belirterek, “Hayvanlar için yemimizi ne kadar uyguna denk getirirsek, bizlere de o kadar faydası oluyor. Üretici ve yetiştirici çok büyük sıkıntı yaşıyor. Üretim olması için yardım lazım. Üreticiye ne kadar yardımcı olunursa, üretim de ona göre iyi olur” şeklinde konuştu.