Üretici yalnız, tüketici aç

Haber Merkezi

Mersin’de topraksız tarım tesisi kuran genç üretici, topraksız tarımla 10 liraya mal ettiği marulu 2 liraya dahi satamayınca tesisini kapatma noktasına geldi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, üreticiyi ziyaret ederek, “Üretici destek görmüyor, tüketici ise hayat pahalılığı nedeniyle 40-50 liraya marula bile erişemiyor. Böyle bir tarım ülkesi olamayız" dedi.

Üretici Süleyman Yenigün ise ürününe maliyetlerin altında teklifte bulunulduğunu belirterek, “Komisyoncular kazanırken üretici ve tüketici zarar görüyor. Biz bu şartlarda nasıl ayakta kalalım?” diye sordu.