Üretici zarar içinde

Ebru ÇELİK

Bu yıl üreticiler, neredeyse hiçbir üründe maliyetlerini dahi karşılayamaz hale geldi. Biber üreticileri, geçen yıl 20 TL'ye sattıkları biberi bu yıl 7,5 TL'ye satmak zorunda kalıyor. Çiftçiler, iktidarın sermaye sahiplerinin yanında durduğunu ve kendi sermayelerini artırma amacı güttüğünü belirtiyor.

Biber üreticisi Muharrem Var, bu yıl maliyetlerin iki katına çıktığını, ancak biberi 7,5 TL'ye sattıklarını aktardı. Ürünlerini zararına satmak zorunda kaldıklarını belirten Var, “Ektiğimiz ürünler bu fiyata satılmazsa, elimizde kalıyor. Bu yüzden zarara da olsa satmak zorundayız. Zarar etmemiz de kimsenin umurunda olmuyor. Sermayenin tasarlamış olduğu bir tasarı bu. Hükümette sermayenin yanında olunca bu durumdan kurtuluş yok” dedi.

Var, biber üretimiyle eve gelir elde edemediklerini söyledi. İktidarın sermayenin yanında durduğunu söyleyen Var, “Hükümet zaten çiftçi, işçi ne halde biliyor. İktidar sermayeyi tercih ediyor. Doğru tercih tabii, sermayenin yanında olursan, sermayen olur” dedi.