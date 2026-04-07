Üretici zararına sattı, ithal soğanın kilosu 95 TL’ye geldi

Tarım politikalarındaki planlama eksikliği ve artan ithalat, soğan üreticisini zor durumda bıraktı.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ülkede soğan üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini zararına satmak zorunda kalmasına rağmen, yurt dışından astronomik rakamlarla ithalat yapıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

YERLİ ÇİFTÇİ KÜSTÜ

Tarımda yaşanan plansızlık nedeniyle yerli üretici adeta tüccarın insafına terk edilmiş durumda. Maliyetlerin artmasına rağmen soğan üreticisi, tarlasını temizlemek ve ürünün çürümesini önlemek için 7 liraya mal ettiği soğanı tüccara 4 liraya kadar düşen fiyatlarla satmak zorunda kaldı. Tarladan ucuza çıkan soğan, market raflarında ise tüketiciye 16-20 lira bandında ulaştı.Gürer’in paylaştığı 2026 yılının ilk iki ayına ait ithalat verilerine göre Türkiye; Fransa, İspanya, Hindistan ve Çin olmak üzere dört ülkeden toplam 863 ton kuru soğan ithal etti. Bu ithalat karşılığında yurt dışına 1 milyon 846 bin 428 dolar ödeme yapıldı. Güncel döviz kurları dikkate alındığında, ithal edilen kuru soğanın kilogram maliyeti yaklaşık 95 TL’ye ulaştı. Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi. Gürer, ithal edilen soğanın özel bir tohum veya farklı bir tür olup olmadığını sordu. Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yanıtta ise ithal edilen ürünün normal "kuru soğan" olduğu doğrulandı. Bakanlık, ithalat verilerine ilişkin soruları doğrudan yanıtlamak yerine, istatistiklerin şeffaf bir şekilde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını belirterek topu TÜİK’e attı. Gürer bu durumu, "Bakanlık kamuoyuna yansımanın TÜİK üzerinden olmasını bir yol olarak kullanıyor, gerçeği saklayamıyorlar" sözleriyle değerlendirdi.