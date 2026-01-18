Üreticiden kent yoksuluna: İstanbul Barosu, Şile’de orman köylüleri ile buluştu

İstanbul Barosu, ‘kentin akciğerleri’ sayılan Kuzey Ormanları’nda bugün düzenledikleri etkinlikte orman köylüleriyle buluştu.

İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu’nun Şile’deki Yeşilvadi Köyü'nde organize ettiği etkinlikte, hukukçular, akademisyenler ve yaşam savunucuları, önce yağmurlu havaya rağmen orman içinde bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, ardından köy kahvesinde gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Kenan Ok’u dinledi.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Ok, "Metropolün Gölgesinde Orman Köyleri" başlıklı sunumunda, Türkiye’de 1840’lardan günümüze orman-köy ilişkilerinin evrimini, bürokratik hataları ve kaçırılan fırsatları belgeleriyle ortaya koydu.

"ORMAN DEVLETİN AMA..." ÇELİŞKİSİ

Köy kahvesinde konuşan Prof. Dr. Ok, orman mülkiyeti ve kullanımı konusundaki kafa karışıklığına dikkat çekti. Konuşmasında devlet ve yurttaş arasındaki mülkiyet çatışmasına değinen Ok, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet 'Ormanlar benimdir' demiş. Ancak pratikte şöyle bir algı oluşmuş: Ormanlar devletin malıdır ama isteyen istediği şekilde faydalanabilir. Kesip tarla yapacaksan, hatta çiftlik yapacaksan, oranın mülkiyetine 'el koyuyorsun' diye algılanmış. Bu durum tarihsel süreçte orman suçlarını ve mülkiyet çatışmalarını doğurdu."

"KURUMSAL HAFIZA YOK EDİLDİ"

Sunumunda Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü’nün (ORKÖY) tarihsel sürecine değinen Prof. Dr. Kenan Ok, kurumun 1970’te kurulup 1982, 2011 gibi tarihlerde defalarca kapatılıp, yapısının değiştirilmesini veya başka bakanlıklara bağlanmasını eleştirdi.

Ok, "1970'lerde köylüye soba dağıtarak orman baskısını azaltmaya çalışan, kooperatifleşmeyi teşvik eden bir yapı vardı. Ancak kurum sürekli kapatılıp açılarak, uzman personel dağıtılarak kurumsal hafıza yok edildi. Bugün gelinen noktada orman köylüsü üretimden koptu, araziler el değiştirdi ve köylerimiz 'hobi bahçesi' baskısı altında" değerlendirmesinde bulundu.

"ORMAN KÖYLÜSÜ, KENTİN ARKA BAHÇESİNE SIKIŞTI"

Etkinlikte dikkat çekilen bir başka nokta, orman köylüsünün demografik yapısında yaşanan dönüşüm oldu. Prof. Dr. Ok, "Eskiden ormandan geçinen, hayvancılık yapan bir nüfus vardı. Bugün ise tarım alanları azalmış, köyler yaşlanmış, üretim maliyetleri artmış durumda. Orman köylüsü artık toprağını işleyen değil, arazisini kentliye satıp gitmeye çalışan veya kentten kaçıp gelenlerin hizmetinde çalışan bir konuma sürükleniyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlik, katılımcıların soruları ve çay eşliğinde yapılan sohbetle sona erdi.