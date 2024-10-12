Üreticiler birleşmeli

Haber Merkezi

Fındık fiyatının tekeller tarafından belirlenmesine isyan eden Tüm Köy-Sen Giresun Temsilcisi Orhan Kara, "Üretici tekrar kooperatifler altında birleşmeli" dedi.

MA’nın haberine göre doğu Karadeniz başta olmak üzere Karadeniz sahil hattı boyunca yurttaşların önemli geçim kaynaklarından olan fındık hasadının bitmesi ile birlikte üreticinin de sorunları başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 130 lira taban fiyat açıklanan fındık fiyatı, bazı kentlerde 110 liraya kadar düştü. Üreticinin elinde kalan fındık, masrafları bile karşılamaz oldu. Özel sektörün eline kalan ürünün fiyatı çok daha aşağılara çekildi. Özel sektörün yanı sıra üretici birliği olan FİSKOBİRLİK de fiyatlarını aynı düzeyde tutarken, fındık üreticinin elinde kaldı.

Ordu ve Samsun'da kahverengi kokarca istilası ise bu bölgede fındığın fiyatını 60 liraya kadar düşürdü, üretici ürününü bu fiyata satmaktansa ya toplamadı ya da sokakta yaktı. Giresun Ziraat Odası, fındık fiyatı serbest piyasada TMO seviyesine çekilmezse Rekabet Kurulu'na şikayette bulunacağını açıkladı. Giresun Ticaret Borsası, tekelci şirketlerin fındığa kahverengi kokarcadan daha fazla zarar verdiğini vurguladı.

‘FİYATI DÜŞÜRMEK İÇİN PLAN YAPILDI’

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy-Sen) Giresun Temsilcisi ve emekli fındık eksperi Orhan Kara, rant ve faiz üzerine kurulu kapitalist sistemde tüccarın her zaman en büyük karı elde etmek için fındığı ucuza almaya çalıştığını söyledi. Bunun alt yapısının ise Nisan ayında hazırlandığını ifade eden Kara, TMO'nun 15 Nisan'da elindeki 27 milyon kilo fındığı piyasaya sunduğunu hatırlattı. Kara, "Böylece tüccarların 2 aylık acil ihtiyaçlarını giderdiler. Daha sonra rekolte açıklamaları geldi. Dünya Sertkabuklu Meyveler Konseyi fındık rekoltesini 810 bin ton açıklarken, Türkiye'de en aşağı açıklayan 640 bin ton olarak açıkladı. Rekolteyi yüksek tutarak da fiyatın düşük olmasını istediler. Ardından da taban fiyat 130 TL alarak açıklandı. Fakat şu an piyasada 120 TL hatta bir ara 110 TL'ye de düştü. Biz bir kere maliyeti 124 TL olarak açıkladık. Açıklanması gereken fiyat 180 TL'yken bugün açıklanan fiyatın bile çok altında rakamları konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.