Üreticiler çalışırken ölüyor

Emek Servisi

Alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri yurdun dört bir yanında iş cinayetlerinin gerçekleşmesine sebep olmaya devam ediyor. Son 48 saat içerisinde yine birçok kentte pek çok farklı işkolunda çalışan işçiler, işbaşındayken yaşamını yitirdi.

Önceki gün akşam saatlerinde Kastamonu Taşköprü’de bir inşaatta çalışan Ali Doğan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hatay İskenderun’da da ismi öğrenilemeyen bir inşaat işçisi, dün çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi. Bir diğer iş cinayeti ise Sakarya’da yaşandı. Karasu’da 58 yaşındaki çiftçi Arziye Toraman, çalıştıkları fındık bahçesinden dönerken ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Bundan 6 gün önce ise Trabzon’da tarım işçisi bir kadın yine çalışırken yaşamını yitirmişti. 54 yaşındaki çiftçi Ayşe Karadeniz, Trabzon Beşikdüzü’nde fındık bahçesinden topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru giderken uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetmişti.