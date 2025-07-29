Üreticiler çaresiz bırakıldı: Borçları ödeyemiyoruz

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de hayvancılıkla uğraşan üreticilerle bir araya geldi. Türkiye genelinde 1 Temmuz’dan bu yana devam eden hayvan pazarı kapatmaları ve hayvan hareketi yasağı nedeniyle yaşanan mağduriyetleri yerinde tespit etti.

Üreticiler, borçlarını ödeyemediklerini, hayvanlarını satamadıklarını ve iktidardan acil çözüm beklediklerini söyledi. Gürer, “Şap hastalığı aşıyla önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen, sınırdan kontrolsüz girişlerle yayılmış ve üreticiye fatura kesilmiştir” dedi.

Besici İsmail Yaşar yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı: “Ödemelerimiz var, alacağımız var, alamıyoruz. İl dışına kesime hayvan gönderemiyoruz, bankaya borç faizleniyor. Hayvan hareketi olmayınca, hayvanı da satamıyoruz. Ceza korkusuyla bir yere gidemiyoruz. İl dışına götürsek ceza yiyoruz. Ticaret yapamıyoruz, borçlarımızı ödeyemiyoruz."