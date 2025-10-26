Üreticiler Fatsa'da yürüyüş düzenleyecek

Üreticiler, sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için Ordu’nun Fatsa ilçesinde yürüyüş gerçekleştirilecek.

27 Ekim Pazartesi (yarın) günü saat 13.00’te Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek yürüyüş için köy, esnaf ziyaretlerini de tamamlayan SOL Parti tüm yurttaşlara katılım çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada talepler de sıralanırken “Zirai don ve kokarca istilasının felakete dönüştüğü Karadeniz, afet bölgesi ilan edilmelidir. Üreticilerin borçları ertelenmeli, zararları tanzim edilmelidir. Ferrero kovulmalı, topraklarımızdaki işgal ve sömürü sonlandırılmalıdır. Üretici kooperatifleri, üreticilerin söz ve karar sahibi olduğu bir anlayışla yeniden kurulmalıdır. Tefeciye, tüccara ve emperyalist tekellere karşı üreticilere çağrımız; fındık en az 600 TL olana kadar satışları durdurmalarıdır” İfadeleri yer aldı.

Yürüyüşe ilişkin BirGün’e konuşan SOL Parti PM üyesi Ata Esen, bölgede yıllardır çözümsüz bırakılan üretici sorunlarına dikkat çekti. Esen, “Üç yıldır Fatsa bölgesinde kokarca sorunu yaşanıyor. Bu böcek yalnızca sebze ve meyvelere değil, en çok da fındığa büyük zarar veriyor. Biz SOL Parti olarak üç yıldır bu sorunla mücadele etmenin yollarını arıyoruz. Platformlar kurduk, kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Ancak fındık üreticilerinin yaşadığı bu yıkım yıllardır görmezden geliniyor. Oysa bu durum artık bir afet, bir felaket sorunudur.” dedi. Esen, “Bu yıl yaşanan don olayıyla birlikte üretici daha da zor durumda kaldı. Türkiye genelinde don etkili oldu ama Karadeniz’deki tahribat çok daha ağır. Rakımı 350’nin üzerindeki bölgelerde neredeyse hiç fındık çıkmadı. Bu iki felaket birleşince üretici tamamen çaresiz kaldı” diye konuştu.

Esen, yürüyüşün yalnızca bir günlük bir eylem değil, tarım politikalarına karşı süren mücadelenin bir parçası olduğunu vurguladı: “Hükümetin tarım politikaları üreticiyi tamamen dışlıyor. Fındık politikası da aynı şekilde halkı dışarıda bırakıyor. Biz biliyoruz ki bu iktidardan kurtulmadıkça tarımla uğraşan insanların yüzü gülmeyecek. O nedenle yürüyüşümüz sadece fındık için değil, bu sömürü düzenine karşı siyasi bir karşı koyuşun da ifadesidir. Gücümüz oranında bu mücadeleyi bölgedeki eylemlerimizle, etkinliklerimizle sürdüreceğiz.”

HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ

Yürüyüşün tek adam rejimine karşı bir birleşik mücadele çağrısı olduğunun da altını çizen Esen, “Bu sadece SOL Parti’nin değil, bölgedeki üreticilerin, köy derneklerinin, cemevlerinin ve halkın ortak sorunudur. Bu süreçte köylere, derneklere, kahvelere giderek insanlarla buluştuk. Yaptığımız bu çalışmayı bir yürüyüşle sonuçlandırmak istedik. Bu gerici rejimi ancak hep birlikte gönderebiliriz” ifadelerine yer verdi.