Üreticiler Fatsa’da yürüdü: Toprağımız, suyumuz, fındığımız için birleşelim

HABER MERKEZİ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde üreticiler, AKP iktidarına karşı ‘Emek, Toprak ve Memleket için’ sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Üreticiyi tefeci ve tüccarların eline bırakan, üretimi destekleyen politikalar yerine sermayenin sırtını sıvazlayan Saray rejimine karşı bir araya gelen üreticiler iktidarı değiştirme çağrısında bulundu.

Saat 13.00’de Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen üreticiler, buradan şehrin içerisinde bulunan Plevne Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

SOL Parti’nin ülke genelinde başlattığı yürüyüşler doğrultusunda üreticilerin bir araya gelmesiyle düzenlenen yürüyüşe, EMEP, CHP, Tüm Emeklilerin Sendikası, Fatsa Doğa Çevreyi Derneği, Ordu Çevre Derneği gibi birçok siyasi parti ve emek meslek örgütü de destek verdi.

Yürüyüş boyunca ‘AKP mezara halk iktidara’, ‘Üreten biziz yöneten de biz olacağız’, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’ sloganları atıldı.

Kitlesel geçen yürüyüşte, bölgede yer alan her köyden yürüyüşe destek veren üreticiler kendi pankartlarının arkasında iktidara tepkilerini gösterdi.

BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ

Yürüyüş Düzenleme Kurulu adına konuşan Ahmet Özdemir, “Bugün ülkenin tüm toplumsal kesimleri bu iktidara bulunduğu her alandan tepkilerini gösteriyor. Üreticiler, gün gün öfkelerini biriktiriyor. İşçiler, asgari ücretle emekliler 16 bin TL ile hayatlarını kazanmaya çalışıyor. Gelecekleri çalınan gençler özellikle 19 Mart Darbesi’nden sonra barikatları aşmanın da rüzgârı ile gelecekleri için mücadeleyi yükseltiyor. Kadınlar gerici rejime karşı yaşam hakları için isyanlarını yükseltiyor. Yani ülkenin tüm toplumsal kesimleri ayakta, bu iktidarı değiştirip, gerici rejimi yıkıp ülkenin geleceğini kurmanın iradesini gösteriyor” dedi.

Özdemir şu ifadelere yer verdi:

“İşte biz üreticiler de bugün Fatsa’da ayakta olduğumuzun bu iktidarı değiştireceğimizin yürüyüşünü başlattık. Biliyoruz ki havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmaya çalışan üreticiler olarak birlikte güçlüyüz. Şavşat’tan Kemalpaşa’ya, Ankara’dan Eskişehir’e kadar bu ülkenin dört bir tarafında bir avuç azınlığa karşı yaşam mücadelemizi yükseltiyoruz. Bu fındık yürüyüşü de bu mücadelenin bir adımı olarak ortaya çıktı. Üretimde yaşadığımız sorunların karşısında isyanımızı ortaya koyuyoruz. Fındığı sermaye gruplarının, tefeci ve tüccarların insafına bırakan bu rejimin yarattığı sorunları anlatmak için buradayız. Fındıkta yaşanan don olayına sağır ve dilsiz olan bu iktidar, iklim krizinin yarattığı sorunlara karşı da kayıtsız kalmaya devam ediyor.”

HER ŞEYİN SORUMLUSU TEK ADAM REJİMİ

Özdemir’in ardından söz alan SOL Parti PM Üyesi Mert Ünal da ülkenin en temel probleminin tek adam rejimi olduğunu söyledi.

Ünal şöyle konuştu:

“Bu ülkenin temel bir problemi var. Bu ülke tek adam rejimiyle yönetiliyor. Tek bir tane adam her şeyden anladığını iddia ediyor. Sanayiden, iç politikadan, dış politikadan, kadından, gençlikten anladığını iddia ediyor. Tüm bunlardan sadece ama sadece kendisinin anladığını iddia ediyor. Aynı adam tarımdan da ben anlarım diyor. Hukuktan da ekonomiden de ben anlarım diyor. Bildiğiniz üzere bu tek adam rejimi geçtiğimiz günlerde bu ülkenin demokrasisine bir darbe daha vurdu. Gazeteci Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’yla bir casusluk operasyonu ile tutuklandılar. Bu tek adam rejimi kaybedeceği seçime bile girmemeye karar vermiş, kaybettiği adamı bile içeri attıracak kadar gözünü kan bürümüştür. Ve biz, bu tek adam rejimini ancak birlikte mücadele edersek yenebiliriz. Ancak emekçilerin birleşik mücadeleleri onları yenebiliriz.

TÜM ÜRETİCİLERİ BİRLEŞMEYE, MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Biliyoruz ki bu iktidarın halkın sorunlarıyla, çıkarlarıyla; emeklinin, emekçinin çıkarlarıyla hiçbir işi yok. Bu tek adam, para babalarını seviyor, sermayeyi seviyor, beyaz saraydaki Trump’ı seviyor.

Ancak biz sorunlarımızı konuşmaktan, bir araya gelmekten, yan yana mücadeleyi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün bu yürüyüş bir anlamıyla da bunun göstergesi. Bir kez daha fındıktaki taleplerimizi dile getiriyoruz. Sonuna kadar bu taleplerimiz için mücadele edeceğiz. Ve buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Tüm üreticileri kooperatiflerde birleşmeye, mücadele etmeye davet ediyoruz.”