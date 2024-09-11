Üreticilere atalık buğday ve yemlik arpa desteği

Çanakkale'de geçtiğimiz yıl çıkan yangınlarda etkilenen üreticileri desteklemek amacı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen arpa ve buğdayların dağıtılması amacı ile düzenlenen programda Belediye Başkanı Muharrem Erkek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde basın mensupları ile bir araya gelen Erkek, konuşmasında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin önemini vurgulayarak, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Çanakkale'nin coğrafyası ve tarihi ile dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Erkek, “Çanakkale, doğanın bize sunduğu en güzel köşelerden biri, kültürün ve tarihin birleştiği bir şiirdir. Fakat ne yazık ki, bu eşsiz şehir son zamanlarda peş peşe çıkan yangınlarla tehdit altındadır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ormansız ve Ağaçsız Toprak Vatan Değildir' sözünü hatırlatarak, doğamızın korunması için her birimizin büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulamak isterim” dedi.

Çanakkale'de çıkan yangınlar nedeni ile ormanların ve ormanlarda yaşayan canlıların büyük zarar gördüğünü ifade eden Erkek, “2023 yılında merkez ilçe sınırları içinde meydana gelen yangınlar, Mareşal Fevzi Çakmak Köyü Damyeri mezrasından başlayarak; Kayadere, Aşağı Okçular, Kızılkeçili, Yapıldak, Yağcılar, Kemel, Kalabaklı, Kurşunlu, Ulupınar, Belen, Saraycık köylerini etkileyerek büyük zarara yol açmıştır. Yine 2024 yılında Gökçalı köyümüz yangın felaketinden etkilenmiştir. Merkez köylerimiz olmak üzere, ilçelerimizde çeşitli nedenlerle meydana gelen yangınlar sonucunda yüzlerce hektar ormanlık alan ve tarım arazisi kül olmuş, pek çok hayvan da telef olmuştur” diye konuştu.

“BUĞDAY VE ARPALAR 68 MERKEZ KÖY ÜRETİCİMİZLE BULUŞTURULACAK”

Erkek, geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlardan etkilenen üreticileri desteklemek amacı ile atalık buğday ve yemlik arpa üretimi yapıldığını belirterek; “Bu zorlu süreçlerde, yangınların başladığı andan itibaren, çeşitli birimlerimiz koordineli bir şekilde çalışarak büyük bir özveriyle söndürme ve iyileştirme çalışmalarına destek vermiştir. Toplum olarak, zor zamanlarda birbirimize destek olmak, yalnızca sorumluluk değil, aynı zamanda insan olmanın bir gereğidir. Bu bilinçle, üretimin devamlılığının sağlanması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 110 dekarlık kendi arazilerimizde ürettiğimiz yaklaşık 30 ton atalık buğday ve yemlik arpa, yangından zarar gören ve hayvancılıkla uğraşan, 7'si kadın olmak üzere 68 merkez köy üreticimizle buluşturulacaktır” dedi.

Erkek şunları dile getirdi: “Bu yardımlar, hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekleyecek hem de üreticilerimize katkıda bulunacaktır. Yangınların doğaya verdiği zararı en aza indirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda bilinçli ve dikkatli davranmak, büyük etkiler yaratır, doğamızın korunmasına katkıda bulunur. Hep birlikte, çevre bilinciyle hareket ederek, daha güvenli ve yeşil bir Çanakkale yaratmak için el birliğiyle çalışacağız.”

Erkek, Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki programın ardından Kayadere Köyü'nü ziyaret ederek üreticiler ile bir araya geldi. Atalık buğday ve yemlik arpaları yangından etkilenen üreticiler ile buluşturan Erkek, geçmiş olsun dileklerini yineledi.