Üreticilere süt tankı desteği

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerel üreticilerin daha sağlıklı koşullarda üretim yapmasını sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerine yönelik süt tankı desteğini hayata geçirdi. Destek programı kapsamında, S.S. Arsa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Çaykenarı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Pınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Eşen-Yakabağ-Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Milas Savran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olmak üzere birçok kooperatife toplam 23 ton kapasiteli süt tankları tahsis edildi.

Söz konusu destek ile süt üreticilerinin hijyen standartlarına uygun üretim yapmaları ve sütlerin daha uzun süre sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesi hedefleniyor. Üreticiler, sütlerini daha uzun süre uygun sıcaklıkta saklayabilecek, hijyen koşullarını iyileştirerek ürün kalitesini artıracak. Bu sayede, tüketiciler de daha sağlıklı ve güvenilir süt ürünlerine ulaşma imkânına sahip olacak.

HAYVANCILIK MALİYETLERİ YEM ÜRETİM TESİSİ İLE AZALACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere yönelik desteklerini 2024 yılında da sürdürerek Milas Süt Üreticileri Birliği ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan protokol kapsamında 5 ton kapasiteli Flake Yem Üretim Tesisi’nin temeli atıldı. Tesis, süt üreticilerinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan yem giderlerini azaltarak süt üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Üreticiler, bu destek sayesinde daha düşük maliyetle daha verimli üretim yapma imkânına kavuşacak.

Sağlanan destekten faydalanan Milas Savran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Yağcıoğlu, kooperatif olarak süt ve besi hayvancılığı faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yerel üreticilerimizden temin ettiğimiz sütleri ulusal firmalara sunuyoruz. Ancak sütlerin hijyenik koşullarda muhafaza edilmesi hem kalite hem de satış süreçleri açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı süt tankları bizim için çok kıymetli bir destek oldu. Kooperatifimizin 60'tan fazla üyesi bulunuyor ve tüm üyelerimizin sütlerini daha sağlıklı koşullarda saklayabilmesi için bu tür yatırımlar çok değerli” dedi.

S.S. Eşen-Yakabağ-Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Hüseyin Koyar, "Büyükşehir Belediyemizle gurur duyuyoruz, onların destekleri olmasa biz üretim yapmakta zorlanacağız. Süt tankları sayesinde sütlerimiz sağlıklı koşullarda saklanıyor” dedi.

S.S. Çaykenarı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ramazan Öztürk ise, "Sütlerimizi aldıktan sonra sağlıklı koşullarda soğutup anlaşmalı olduğumuz firmalara gönül rahatlığı ile teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bizlere verdiği süt tankları sayesinde pazarlamamızı da istediğimiz gibi yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

“KIRSAL KALKINMA, MUĞLA’NIN GELECEĞİ İÇİN ÖNCELİĞİMİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaparak, belediye olarak yerel üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Aras, yapılan süt tankı desteğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Muğla’nın kalkınmasını sağlamak için öncelikli hedefimiz kırsal kalkınmayı güçlendirmektir. Üreticilerimizi ne kadar desteklersek, şehrimizin ekonomisini de o kadar güçlendirmiş oluruz. Süt ve süt ürünlerinin hijyenik şartlarda saklanması halk sağlığı açısından son derece kritik bir konu. Bu nedenle, üreticilerimizin sütlerini sağlıklı koşullarda muhafaza edebilmeleri için süt tankı desteğimizi hayata geçirdik. Bunun yanı sıra, süt üreticilerimizi yem maliyetleri açısından da destekleyebilmek adına Flake Yem Üretim Tesisi’nin temelini attık. Bu tesis sayesinde yem maliyetlerini düşürerek üreticilerimizin daha sürdürülebilir ve kârlı üretim yapmasını sağlayacağız. Yerelde hizmet veren kooperatif üyelerimize bir nebze de olsa katkı sunabildiysek ne mutlu bize. Amacımız üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve Muğla’nın ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır."