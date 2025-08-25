Üreticilere toprak analiz cihazı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin doğru gübreleme yaparak hem verimliliği artırmaları hem de maliyetlerini düşürmeleri amacıyla ‘Toprak Analiz Cihazı Desteği Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında 2023 yılında Mut Ziraat Odası’na, 2024 yılında ise Akdeniz Ziraat Odası’na mobil toprak analiz cihazları teslim edildi.

Projesi sayesinde, azot, fosfor, potasyum dahil en az 8 farklı değerin ölçümü ile toprak ph, toprak tipi, organik madde, kil, katyon değişim kapasitesi ölçülebiliyor. Bu cihazlarla odaya kayıtlı üreticilerin tarım arazilerinde yerinde toprak analizleri gerçekleştiriliyor. Elde edilen sonuçlara göre toprakların besin maddesi durumları belirlenirken, üreticilere bilimsel verilere dayalı gübreleme önerileri sunuluyor. Böylece hem gereksiz gübre kullanımının önüne geçiliyor hem de toprakların uzun vadeli korunması sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, üreticilerin doğru gübre uygulamaları ile toprak verimliliğinin artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ile ‘Toprak Analiz Cihazı Dağıtım Projesi’nin hayata geçirildiğini söyledi. Durmaz, “2023 yılında Mut Ziraat Odası’na, 2024 yılında ise Akdeniz Ziraat Odası’na toprak analiz cihazlarımız teslim edildi. Bu cihazlar aracılığıyla üreticilerimiz kendi tarım arazilerinde toprak analizlerini gerçekleştiriyor. Bu analiz sonucunda topraklarındaki besin maddesi değerlerinin durumuna göre üreticilerimize bilimsel verilere dayalı gübreleme önerileri sunuluyor. Böylece gereksiz gübrelemenin önüne geçilmiş ve toprağın uzun vadede korunması sağlanıyor” dedi.

Durmaz, toprak analiz cihazının en az 8 farklı değer ölçebildiğini sözlerine ekleyerek, “Azot, fosfor, potasyum başta olmak üzere toprak tipi, toprak PH’ı, kil, katyon değişim kapasitesi, organik madde gibi değerleri ölçebilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak projenin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi ve daha fazla üreticiye ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

“BU DESTEK İLE SAVURGANLIĞA SON VERİLİYOR”

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, 2023 yılında göreve geldiğinde, Mut Ziraat Odası’nın böyle bir çalışması olmadığını ve bünyelerinde Toprak Analiz Makinesi bulunmadığını aktardı. Yılmaz, “Çiftçiler ve üreticiler Karaman’a, Mersin merkeze ve Alata’ya toprak analizi yaptırmak için gidiyorlardı. Hemen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir proje yaptık. Mut Ziraat Odamıza, Toprak Analiz Makinesi’ni Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kazandırdık” dedi.

Bu cihazla tüm mahallelere koordineli bir şekilde giderek isteyen çiftçilerin toprak analizlerini yaptıklarını kaydeden Yılmaz, “Toprak analizinden sonra toprağa daha doğru gübre atıyorlar. Bu sayede savurganlığa son veriliyor. Yani 2 torba gübre atacağına, artık 1 torba atıyor. Anne baba işi çiftçilik sona erdi. Bu durum üretime de yansıyor. Ekonomik olarak da gerçekten çok iyi oldu. Rakamları örnek veriyorum; daha önceleri 20 lira harcıyorsa, şimdilerde 10 lira harcıyor” diye belirtti.

TOPRAK ANALİZİ SAYESİNDE VERİM ARTARKEN TASARRUF SAĞLANIYOR

10 yıldır kayısı üretimi yapan Ali Yılmaz, toprak analizinden çok memnun olduklarını ifade ederek, “Daha önceleri başka yerde yaptırıyordum. Dışarıdan geliyorlardı, burada analiz yaptırıyorduk, zaman kaybı oluyordu ama şimdi birebir geliyorlar, analizlerimizi yapıyorlar. Analize göre eksiğimizi, fazlamızı görüyoruz. Tasarruf da yapıyoruz, ağaçlarımız daha iyi oluyor. Çok memnunuz” dedi.

Daha önce bilgiye dayanmadan ezbere iş yaptıklarını söyleyen Yılmaz, “Şimdi orantılı bir şekilde, toprağın isteğine göre gübremizi, ilacımızı veriyoruz. Ağaçlarımızı ona göre besliyoruz. Ziraat Odası’yla beraber bizi düşündükleri, böyle proje yaptıkları için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mut İlçesi Palantepe Mahalle Muhtarı Aziz Eser de hem muhtarlık hem de üreticilik yaptığından söz ederken, “Bu hizmet çiftçiler adına çok güzel. Biz de dahil bütün çiftçiler toprak analizlerini daha önceden dışarıda yaptırıyordu. Şimdi daha kısa zamanda toprağın eksiklerini öğrenebiliyoruz. Gübre konusunda da ekonomik açıdan çok faydası var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer çiftçilere gerçekten çok değer veriyor ve her zaman yanlarında oluyor” dedi.