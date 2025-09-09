Üreticilere üzüm sıkma makinesi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere ekipman desteği sağlamaya devam ediyor. Antalya’da üzüm hasadına başlanmasıyla birlikte üretiminin yoğun olduğu ilçelere gönderilen üzüm sıkma makineleri ile üreticilere destek veriliyor. Talepler doğrultusunda mahalle muhtarlarına teslim edilen makineleri yurttaşlar ücretsiz kullanarak zamandan da tasarruf ediyor. Saatte 1 ton üzüm sıkma kapasitesine sahip makineler ile pekmez yapımındaki zorlu üzüm sıkma işlemi kolaylaşıyor.

Kumluca Karacaören mahallesine gönderilen üzüm sıkma makinesi ile pekmez yapımına başlayan vatandaşlar zaman kaybı yaşamadan kaliteli ürünü en az zayiatla elde ediyor. Salkım halinde makineye atılan üzümler kısa sürede çekirdek ve posasından arındırılarak şıra halinde kaynamaya hazır hale geliyor. Büyükşehir’in her zaman halkın ve üreticinin yanında olduğunu söyleyen yurttaşlar ekipman desteklerinden memnun.

Üzüm sıkma makinesi destekleri ile ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli tekniker Muharrem Akman “Vatandaşlarımızın muhtarlıklara ve Büyükşehir ilçe hizmet birimlerimize yaptığı talepler doğrultusunda üzüm sıkma makinelerimizi teslim ediyoruz. Üzüm sıkma makinelerimiz üreticilerimizin, kadınlarımızın hem vakit açısından hem de iş gücü anlamında yükünü azaltıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İŞ YÜKÜMÜZÜ AZALTTI

Üzüm sıkma makinesinin sağladığı kolaylıklardan bahseden Karacaören Mahallesi sakinlerinden Perihan Uysal ise şunları söyledi: “Daha öncesinde her yıl üzümlerimizi toplayıp çuvallara doldurup çizmelerle çiğneyerek suyunu çıkarmaya çalışıyorduk. Çok uzun bir zaman alıyordu. Bu makinenin gelmesiyle işlerimiz kolaylaştı. Pekmezimiz için üzümlerin suyunu hemen sıktık. Kazanlarımızda kaynatıp pekmezimizi alacağız. Çok memnunuz.”

Bir başka üretici Hörü Uysal ise “Teknoloji gelişmiş artık evimize kadar geliyor. Bunu da gördük, yaşadık. Hiç yorulmadan en zor dediğimiz işimizi yapıyoruz” dedi.