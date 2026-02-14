Üreticiye, balıkçıya ve deniz sporlarına tam destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Seferihisar’da gerçekleştirdiği kapsamlı ziyaretlerle üreticilerle, balıkçılarla ve deniz emekçileriyle bir araya geldi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi, Akarca Balıkçı Barınağı, Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Teos Yat ve Yelken Kulübü ziyaret edilerek sorunlar yerinde dinlendi, talepler not alındı.

Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi ve Akarca Balıkçı Barınağı’nda kıyı balıkçılığıyla geçimini sağlayan balıkçılarla buluşan Başkan Tugay, balıkçıların yaşadığı sorunları dinledi. Kıyı balıkçılığının hem yerel ekonomi hem de sürdürülebilir gıda açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak küçük ölçekli balıkçıların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Kıyı balıkçılığı bu kentin kültürüdür, emeğidir. Alın teriyle denizden geçimini sağlayan balıkçılarımızın sorunlarını görmezden gelmemiz mümkün değil. Üreten, emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TARIMDA DAYANIŞMA VURGUSU

Ziyaretlerin bir diğer durağı Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi oldu. Kooperatif üyeleriyle bir araya gelen heyet, üreticilerin yaşadığı sorunları, maliyet baskılarını ve beklentileri dinledi. Tarımın Seferihisar için stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Tugay, kooperatiflerin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti.

Tugay, “Kooperatifler üreticinin gücüdür. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, üreticiyi ayakta tutmak için dayanışmayı büyütmek zorundayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla çalışıyoruz” diye konuştu.

Program kapsamında Teos Yat ve Yelken Kulübü de ziyaret edildi. Kulüp yöneticileri ve üyeleriyle yapılan görüşmede deniz sporlarının geliştirilmesi, altyapı ihtiyaçları ve kulübün talepleri ele alındı. Denizle iç içe bir kent olan Seferihisar’da sporun ve deniz kültürünün desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

SEFERİHİSAR’DA EMEĞİN YANINDA GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA VAR

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise yapılan ziyaretlerin büyük önem taşıdığını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür etti. Yetişkin, “Balıkçımızdan çiftçimize, kooperatiflerimizden deniz sporlarıyla uğraşan emekçilerimize kadar herkesin sesi duyuluyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Seferihisar’da üreticinin ve emeğin yanında durması bizlere güç veriyor” dedi.

Yetişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Seferihisar’ın en önemli geçim kaynakları olan kıyı balıkçılığı ve tarımsal üretimi birlikte güçlendireceğiz. Sorunları yerinde dinleyen, çözüm için birlikte hareket eden bu anlayışı büyüterek sürdüreceğiz.”

Gerçekleştirilen ziyaretler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Seferihisar Belediyesi’nin üretimden yana, emekten yana ve yerel kalkınmayı önceleyen ortak vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Balıkçıların, üreticilerin ve deniz emekçilerinin taleplerinin not alındığı ziyaretlerin, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projelere ışık tutması bekleniyor.