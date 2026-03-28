Üreticiye yeni yük: Zeytinyağı lüks olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Eylül 2026 itibarıyla başlayan yeni sezonda zeytinyağı üretimine yönelik önemli bir değişikliğe gideceği öğrenildi. Zeytinyağı üretiminde kullanılan 50 kilogramlık yalıtımlı plastik güğümler yerine, 17 kilogramlık tenekelerin zorunlu hale geleceği belirtildi.

Değişikliğe yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, değişikliğin hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Zeytinyağı üreticisinin, Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle büyük bir kriz içinde olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, üreticinin elindeki zeytinyağının 180-220 TL arasında satıldığını ancak maliyetin en az 250 TL olduğunu söyledi. Üreticinin uzun süredir uygulanan politikalar nedeniyle yıprandığını ifade eden Bakırlıoğlu, “İhracat kısıtlamaları, ithalat politikaları ve desteklerin kaldırılması üreticiyi bitirme noktasına getirdi” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ YÜKÜ KALDIRAMAZ”

Bakırlıoğlu, üreticiye ek 10-15 TL’lik maliyet getirecek zorunluluğun, zeytinyağı fiyatlarını da artıracağını kaydetti. Mazot, gübre ve ilaç maliyetleri altında ezilen üreticinin, “Cinnet noktasına” geldiğini anlatan Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bakanlığın yeni uygulamasının amacı, ‘Taklit ve tağşiş ile mücadele’… Ancak yöntemin çok yanlış. Sahte ürünlerin asıl adresi üretici değildir. Üreticinin maliyeti 250 TL iken piyasada 120-150 TL’ye zeytinyağı satılıyor. Bunun içinde bir gram zeytinyağı yok. Üreticiyle uğraşmayı bırakın. Gerçek mücadeleyi sahte ve tağşiş ürünlere karşı verin. Çiftçi zaten yorgun, bu yükü kaldıramaz.”