Üreticiye yüzde 100 hibeli mazot desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve daha fazla gelir elde edebilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan yüzde 100 hibeli ‘Mazot Desteği’ projesi ile başvuru şartlarını sağlayan yaklaşık 6 bin Bursalı üreticiye, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kişi başı 4 bin TL değerinde mazot kartı teslim edildi.

Üreticiye verilen mazot desteğinin kırsal kalkınmayı büyütmek ve tarımsal üretimi güçlendirmek adına çok anlamlı olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, desteğin tamamının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ifade etti. Günümüz dünyasında tarımın sadece gıda üretimi değil, doğal kaynakların korunması, kırsalda istihdamın sürdürülmesi ve toplumda refahın adil paylaşılması açısından da stratejik bir alan haline geldiğini söyleyen Bozbey, “Tarımsal üretim, gün geçtikçe artan girdi maliyetleri nedeniyle ciddi bir baskı altında. Gübre, sulama, ekipman ve özellikle mazot gibi temel girdilerde yaşanan maliyet artışlarının, çiftçilerimizin üretim yapma kapasitesini doğrudan etkilediğini biliyoruz. İşte tam da bu noktada, Bursamızın üreticilerini yalnız bırakmadık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, sizlerin gerçek ihtiyaçlarını temel alarak elimizi taşın altına koyduk, yüzde 100 hibe mazot desteğiyle güçlü bir adım attık” diye konuştu.

Bozbey, “Bu desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimize yönelik olarak hayata geçirdik. Bu yönüyle mazot desteğimiz, istatistiksel ve yapısal bir işlev de görmektedir. Üretimi izlenebilir, ölçülebilir, planlanabilir hale getirmeden, ne verimlilikten ne de sürdürülebilirlikten söz etmek mümkündür. Kimin ne kadar ektiğini, hangi üründen ne kadar verim alındığını ve hangi alana ne kadar destek sağlandığını bilirsek, Bursamızda üretimin gerçek tablosunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Çiftçimiz plansızlık sebepli kayıplar yaşıyor. Planlamayı doğru yaptığımız takdirde çiftçimizin geliri artar, toprağımız korunur. Köylerdeki gençler il merkezine gelmek yerine ektikleri tarladan ürünlerinin karşılığını alır ve akabinde iyi bir hayat sürmelerinin önü açılmış olur. Bu nedenle mazot desteği gibi projelerimiz sadece bugünün ihtiyacını karşılamıyor, yarının güçlü tarım altyapısını da inşa ediyor” dedi.

“ÜRETTİĞİMİZ KADAR KORUMAKLA DA SORUMLUYUZ”

Karşı karşıya kalınan susuzluk tehdidine de değinen Bozbey, ‘’Büyük bir tehlike altındayız. Önümüzdeki yıllarda sulama ile ilgili planlarımızın tümünü gözden geçirmemiz gerekecek. Belki de suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmemiz gerekecek. Günümüzde su çok kıymetli bir değer haline geldi. Gelecek nesillere temiz, verimli ve sürdürülebilir bir tarım altyapısı bırakmak istiyorsak, sulamada tasarrufu bugünden hayatımızın merkezine almak zorundayız. Çünkü ürettiğimiz kadar, korumakla da sorumluyuz” şeklinde konuştu.