Üreticiye zeytin fidanı desteği

Sosyal belediyecilik ve dayanışma ruhunu büyüten Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı odağına alan projelerine devam ediyor. Denizli’nin bereketli topraklarında yetiştirilmek üzere başlatılan “Sertifikalı Zeytin Fidanı Desteği” projesinde, başvuru sürecini tamamlayarak şartları uygun görülen üreticilere, zeytin fidanları düzenlenen törenlerle teslim ediliyor. Bu kapsamda, 4-6 Şubat tarihleri arasında Babadağ’da 15 üreticiye 1.779, Çivril’de 545 üreticiye 2 bin 704, Güney’de 158 üreticiye 6 bin 967, Çardak’ta 147 üreticiye 725, Bekilli’de 135 üreticiye 4 bin 599, Bozkurt’ta 193 üreticiye 950, Çal’da 225 üreticiye 8 bin 860, Çameli’de 56 üreticiye 1.159 ve Serinhisar’da 14 üreticiye 70 adet fidan dağıtıldı.

Hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli sertifikalı fidan kullanımının yaygınlaştırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması, atıl veya verimsiz arazilerin tarıma kazandırılması ve kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle hayata geçirilen projede, Denizli’nin 19 ilçesinde bereketli toprakları işleyerek üretim yapan çiftçilere destek sağlanacak. Bu kapsamda fidan dağıtımları Kale, Acıpayam, Honaz, Buldan, Baklan, Beyağaç, Tavas, Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde devam edecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Denizli’mizin bereketli topraklarını işleyen, alın teriyle sofralarımıza değer katan çiftçimizin her daim yanındayız. Üretici güçlenirse Denizli güçlenir, toprak işlendikçe bereketlenir. Dağıttığımız her bir fidanın toprağımıza bereket katmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.