Üreticiyi zor günler bekliyor: TMO'nun fındık alım fiyatı beklenti altında kaldı

TMO, 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatını belirledi. Levant kalite için fındığın kilogramı 130 lira, Giresun kalite için fındığın alım fiyatı kilogram başına 132 lira olacak. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak. Üretici fındık alımında taban fiyatın 160 TL olarak belirlenmesini talep ediyordu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Bu kapsamda, 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, levant kalite için kilogram başına 130 lira, Giresun kalite için kilogram başına 132 lira oldu.

Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak.

Yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her artı 1 randıman için) kilogram başına 1,3 lira ilave fiyat verilecek.

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak.

Fındık tarımının sürdürülebilir olması için üretici taban alım fiyatının en az 160 lira olmasını talep ediyordu.