Üretim araçları haraç mezat

Melisa AY

Daralan imalat sanayinde üretim durmakla kalmadı, atölye ve fabrikalar borçla işlemez hale geldi. İşsizlik artıyor, işyerleri ise kapanıyor. Üretim sadece durmakla kalmıyor, ülkenin dört yanından, üretimde kullanılan araç ve ekipmanlar borçluluk nedeniyle haczediliyor. Üretim araçları, icradan satışta.



Üretim merkezleri, fabrikalar, tarlalar borçluluk nedeniyle birer birer haczedilirken bunların içinde bulunan makineler ve araçlar da borç karşılığı satılıyor.

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ



‘Mali darboğaz’ gerekçesiyle yapılan konkordato başvuruları fırlarken imalatta iflaslar da arttı. Konkordatotakip’in verilerine göre Temmuz 2018’den bu yana 501 inşaat şirketi konkordato ilan ederken bu sektörü 351 ilanla tekstil, 127 ilanla metal sektörleri izledi.

Bireysel şirketlerin konkordato ilanlarının sayısı bu dönemde 3 bin 591 oldu. Bu dönemde 112 gıda şirketi ile 102 mobilya şirketi de mahkemelerden konkordato kararı aldı. Ayrıca bu dönemde giyim sektöründe faaliyet gösteren 83 şirket de konkordato için mühlet aldı.



Krediye erişimin zorluğu ve yüksek faiz de borçların geri ödenmesini neredeyse imkânsız hale getirdi. İcra ve iflas daireleri onlarca aracı açık artırmaya çıkardı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin güncel eylül raporuna göre ticari kredilerde tasfiye olunacak alacaklar yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 artan ticari krediler, rapora göre 16,9 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 76 düzeyinde gerçekleşti.

Bugünün BirGün'ü

Bankaların kullandırdığı ticari kredilerin yüzde 31’ini oluşturan imalat sanayinin kredi borçları, 5 trilyon 298 milyar lira olarak hesaplandı.

İnşaat sektörünün kredilerdeki payı yüzde 9 ile 1 trilyon 568 milyar liraya ulaşırken bu sektör, yüzde 4,5 ile tasfiye olunacak alacak oranının en yüksek olduğu sektör oldu. İmalat sektörünün kullandığı kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir yılda yüzde 123, inşaatta yüzde 44 artış kaydetti.



Borçluluk icrayı peşinde getirirken UYAP sistemindeki ilanların sayısı da arttı. UYAP’ta güncel olarak 29 ayrı inşaat malzemesi açık artırması bulunuyor. Tekirdağ, Samsun, Çanakkale, Afyon, Bursa, Kırşehir gibi pek çok ilde bu malzemelerin haczedildiği görülüyor.

Antalya’da sayıları yüzleri bulan muhtelif boya çeşitleri, 630 bin 825 lira muhammen bedelle satışta. Bursa’da makineler 3 milyon 900 bin liraya, Malatya’da tonlarca inşaat malzemesi ile bakır folyo ve emaye bakır tel 5 milyon 539 bin 600 liraya ihaleye çıkmayı bekliyor.



Tekstilde de durum benzer. Toplu satışla hem ürünler hem de araçlar ihalelerin tamamlanmasını bekliyor. Tela, ütü, iplik sarma, overlok, dikiş makineleri, haczedildikleri icra dairelerinden satılıyor.

İplik ve dokumanın önde gelen kentlerinden Bursa’da toplam 26 milyon 474 bin 609 lira muhammen bedelli 7 toplu satış ilanı bulunuyor. İstanbul Bakırköy’de tekstil atölyesinden çıkan tam 93 adet makine toplam 1 milyon 288 bin 750 lira bedelle alıcı bekliyor.

SATILMAYI BEKLİYORLAR

UYAP’a göre yurdun dört yanından 110 ayrı icradan satılık sanayi makinesi ilanı teklif bekliyor. Satışların toplu gerçekleşmesi nedeniyle borç yüzünden haczedilen üretim ekipmanlarının sayısı binleri buluyor.

Makine ilanlarından 39’u, yani tüm ilanların yüzde 35’inden fazlası ise tekstil makinelerinin toplu veya ayrı ayrı satışından meydana geliyor.



İzmir’de ahşap ve mobilya endüstrisinde kullanılan makineler, Ankara’da torna ve kaynak aletleri haczedildiği fabrikalarda satışı bekliyor. Kentte borçlu boya üretim tesisinden satılan makinler de 333 bin 333 lira muhammen bedelle açık artırma teklifi için listelendi.