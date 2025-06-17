Üretim durgun, çarklar dönmüyor: Sanayi istihdamı eriyor

Ekonomi Servisi

Üretimde yaşanan daralma, sanayi sektöründe istihdamı da her ay biraz daha eritiyor. Nisan ayına ilişkin ciro endeksleri ve ücretli çalışan verileri, ekonomik durgunluğun etkilerini gözler önüne serdi. Verilere göre sanayi sektöründe yıllık ciro artışı resmi enflasyonun gerisinde kaldı.

CİROLAR ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin Ciro Endeksleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre göre, toplam ciro nisan ayında yıllık yüzde 32,7 arttı. Aynı ayda resmi tüketici enflasyonu yüzde 37,86, üretici enflasyonu yüzde 22,5 olarak gerçekleşmişti. Nisanda yıllık cirolar, sanayi sektöründe yüzde 22,7 arttı, inşaatta 41,0, ticarette 34,6, hizmette 42,1 arttı.

Üretimi daralan, enflasyon oranından az ciro elde eden sanayide çalışan sayısı Nisan'da da gerileme kaydetti. TÜİK'in ücretli çalışan istatistiklerine göre ülkede Nisan ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu. Nisan ayı itibarıyla Nisan 2025 itibarıyla sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 1,3 oranında gerileme kaydetti. Ayrıca inşaatta yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 artış hesaplandı. Kan kaybeden sanayi sektöründe ücretli çalışanlar bir yılda 66 bin 883 kişi azalmış oldu. Tekstil alt sektöründe yıllık yüzde 4,3'lük çalışan kaybı yaşanırken bu sektöre bir yılda istihdamdan çıkanlar 20 bin kişi olarak hesaplandı.