Üretim geride, maliyet önde

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu doğalgaz ve petrol üretim miktarlarını ve maliyetlerini ortaya koydu. Raporda Karadeniz gazında ‘büyük yatırım–düşük üretim’ tablosu açığa çıktı. Sakarya Doğalgaz Sahası’na 2020–2025 dönemi için 216,33 milyar TL’lik proje büyüklüğü öngörülürken, 2024’te üretim hedefi olan günlük 10 milyon metreküpün yanına yaklaşılamadı. Ortalama üretim 5 milyon metreküpte kaldı. Aynı rapor, petrol ve gazın toplam 15,37 milyar TL maliyetle üretildiğini ve varil başına üretim maliyetinin bir yılda yüzde 13,1 artarak 324,63 bin TL’ye çıktığını kayda geçirdi.

Rapora göre Karadeniz gazı projesi kapsamında Faz-1 için 2023 sonu itibarıyla 76,05 milyar TL, Faz-2 için 13,53 milyar TL harcandığı, 2020–2025 dönemi proje tutarının ise 216,33 milyar TL olduğu belirtildi.

İlk fazda günlük gaz üretiminin 10 milyon metreküp olacağı, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküpe ulaşacağı belirtildi. Sayıştay raporunda 2024 yılında Sakarya Projesi sahalarından toplamda 1 milyar 838 milyon metreküp üretim yapıldığı bilgisi yer aldı. Buna göre Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının devam etmesine rağmen ilk üretim hedefi olan 10 milyon metreküpe ulaşılamadığı görüldü.

MALİYETLER ARTTI

TPAO denetim raporunda 2024’te ham petrol üretiminin 33 milyon 721 bin varil ile programın yüzde 77,3’ünde kaldığı belirtildi. Buna rağmen ham petrol üretimi bir önceki yıla göre yüzde 41,8 arttı. Yıl içi ortalama günlük üretim 92 bin 135 varil olarak kaydedildi.

Sayıştay raporunda 2024 yatırımları kapsamında Batı Raman ve Garzan sahaları başta olmak üzere üretimi artırmaya yönelik ikincil metotlarla üretimi arttırma yatırımlarının devam ettiği kaydedildi. TPAO’nun yıllar önce keşfettiği ham petrol sahaları çok yaşlı olmalarından dolayı su/petrol oranı her yıl giderek yükseldiği, bu kapsamda su gelişini önlemeye ve özellikle ağır petrolün üretimi için yeni yatırımlarına devam edildiği kaydedildi.

2024 yılında Batı Raman Sahasında 7 kuyunun sondajının tamamlandığı ve üretime alındığı belirtildi. Bu kuyulardan yıl içinde 53 bin 608 varil petrol üretildiği belirtildi.