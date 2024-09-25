Üretim kapasitesinin dörtte biri kullanılmıyor

Ekonomi Servisi

Ekonomik daralma çarkların dönüşünü kısıtlamaya devam ediyor. Ülkede üretimin her alanında yavaşlama bir kez daha gözler önüne serildi. İmalat sanayinde kapasite kullanım krizi derinleşme eğilimini sürdürdü. Sanayi imalatında kapasitenin 4’te 1’i kullanılamıyor. Eylül ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı Mart 2023’ten beri en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bin 766 üretim işvereni ile yaptığı ankete göre eylülde sanayi, kapasitesinin yalnızca yüzde 74,9’unu kullandı. Kapasitesinin tamamını kullanamayan reel kesim, ekonomiye olan güvensiz bakışını da korudu. Reel kesim güven endeksi, ekonomik güvende nötr seviyeyi işaret eden 100 puanın altında seyretmeye devam etti.

Bu ayda reel kesim ekonomik güven endeksi 0,3 puan artarak 98,8 oldu. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde de güven endeksleri açıklandı. Bu ay güven endeksi, inşaat sektöründe yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerine gerilerken endeks hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 112,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 oldu.