Üretim kuralları değişti: Elektrikli scooterlarda yeni dönem

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle, elektrikli scooterların üretiminde yerlilik esasları yeniden düzenlendi; üreticilere belirli parça gruplarında yerli üretim zorunluluğu getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, e-scooter üretiminde yerlilik oranının artırılmasına yönelik kriterleri belirliyor.

Buna göre üretici belgesi alabilmek için batarya, şasi, motor, anakart, gömülü yazılım, IoT cihazı ve fren sistemi gibi temel aksamlar üç grupta değerlendirilecek.

Tebliğe göre, ilk grupta yer alan batarya veya şasiden en az birinin yerli olması zorunlu tutulurken, buna ek olarak motorun yerli olması ya da üçüncü gruptaki aksamların en az ikisinin yerli olması şartı aranacak.

İlk gruptaki iki aksamın da yerli olması durumunda ise diğer gruplar için yerlilik şartı aranmayacak.

E-scooter üretici belgesi başvuruları Türk Standardları Enstitüsü’ne yapılacak ve değerlendirme en geç 20 iş günü içinde tamamlanacak. Belgenin geçerlilik süresi ise 1 yıl olacak.

Düzenleme ile ayrıca, yerlilik şartlarını sağlamayan üreticilere belge verilmeyeceği, gerçeğe aykırı beyan tespiti halinde mevcut belgelerin iptal edileceği ve bu durumun ilgili kurumlara bildirileceği hükme bağlandı.