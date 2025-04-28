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Üretim planlaması tarım için büyük sorun

Çalışma Yaşamı
  • 28.04.2025 05:00
  • Giriş: 28.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 28.04.2025 05:00
Üretim planlaması tarım için büyük sorun
Fotoğraf: ANKA

Emek Servisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de çiftçilerle bir araya geldi. Üreticileri ziyaret ederek, yaşadıkları sorunları dinleyen Gürer, girdi maliyetlerinden iklim krizine kadar birçok konuda çözüm yaratılmasının iktidarın görevi olduğunu belirtti.

Gürer, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde tarımın en önemli sorunlarından biri de üretim planlaması. Çiftçilerin üretim tercihlerine baktığımızda, yüzde 74’ü alıştığı ürünü, yüzde 30’u ise satışı hızlı olan ürünü ekiyor. Yüzde 30’u da daha iyi kazanacağını düşündüğü ürünün ekimine yöneliyor. Su sorunu ve olası riskleri dikkate alan ise sınırlı üretici var.”

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