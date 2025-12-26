Üretim yerinde saydı

EKONOMİ SERVİSİ

TÜİK ve TCMB, dün üretime dair iki önemli göstergeyi açıkladı. İmalat sanayinde güven endeksi de sanayide kapasite kullanım oranı da aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek sabit kaldı.

Üretimde ekonomiye bakış, güçlükle yükseldiği nötr seviyesini korurken çarklar tam kapasite dönmüyor.

TCMB'nin İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 işyerinin yanıtlarıyla elde edildi. 2025 yılı aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 103,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise aralıkta bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 oldu.

Sanayide kapasite kullanım oranı da aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,4 oldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,2 olarak hesaplandı.

Açıklanan endekslere göre, inşaat sektöründe güven gerilemeye devam ediyor. Güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalırken hizmet sektöründe yüzde 0,4 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 arttı.

İNŞAATTA BAKIŞ KÖTÜMSER

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta aylık bazda hizmet sektöründe 112,3, perakende ticaret sektöründe 115,4 ve inşaat sektöründe azalışla 84,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe aralıkta geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,8 azalırken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,7 artış gösterdi. Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,4, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,5 yükselirken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,1 geriledi. İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 artarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,5 azaldı.