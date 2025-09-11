Üretimde öncü iller kullanımda da zirvede: 10 ilden 31 bin ton zehir soframızda

BirGün/ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin tamamındaki tarımsal üretimi dikkate alarak, ortalama hektar başına 2,22 kg pestisit kullanıldığını ve bunun 2,37 kg dünya ortalaması ile 3,24 kg olan AB ortalamasından daha az olduğunu açıkladı. Ancak yoğun pestisit kullanılan ve AB’den pestisit sebebiyle geri dönen sebze, meyve ve sera ürünlerinin üretiminde öncü illere bakıldığında tablo değişiyor.

Türkiye’nin en çok pestisit kullanılan 10 ilinin hektar başına pestisit kullanımı dünya ortalamasının yaklaşık 3 katı olan 6,70 kg’ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 yılı verilerine göre, Türkiye’de pestisit kullanımında ilk 10 sırada İzmir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Mersin, Konya, Adana, Antalya, Malatya ve Aydın yer alıyor. Bu illerde toplam 31 milyon 29 bin 741 kg pestisit kullanılıyor.

HEKTAR BAŞINA 9 KİLO

Söz konusu 10 il, Türkiye’nin tarımsal üretiminde stratejik bir öneme sahip olan iller. Çayır-mera hariç toplam 5 milyon 112 bin hektarlık tarım alanına sahip olan bu illerde, pestisit kullanımı hektar başına 6,07 kg düzeyinde. Nadasa bırakılan alanlar çıkarıldığında bu oran 6,7 kg’ye kadar yükseliyor.

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya listeden çıkarıldığında ortaya çıkan tablo ise daha çarpıcı bir hal alıyor. Geriye kalan 9 ilde hektar başına pestisit kullanımı 8,9 kg, nadas alanları çıkarıldığında ise 9,5 kg’ye ulaşıyor. Yüksek seviyelerde ve bilinçsiz pestisit kullanımı, yasaklı pestisit kullanımına dair haberler, AB’den sık sık iade edilen ürünler, bakanlığın yapılan pestisit analiz sonuçlarını açıklamaktan kaçınması, artan sağlık sorunları her gün sofraya gelen gıdaların güvenliği ile ilgili kaygıları artırıyor. Buğday Derneği’nin de aralarında olduğu Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından iç pazardaki pestisit denetimlerinin tohumdan sofraya yani hasat öncesiyle beraber, hasat zamanı, depolar, pazarlar ve marketlerde de yapılmasını, bu denetimlerin sonuçlarının şeffaflıkla paylaşılmasını talep ediliyor. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Ziraat Mühendisi Duygu Saatli, pestisitlere dayalı konvansiyonel üretim yöntemleri yerine doğayla uyumlu, agroekolojik, onarıcı yöntemlere ivedilikle geçilmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların öncelikli görevi insanları, doğayı ve canlıları zehirleyen pestisitleri ruhsatlandırıp yıllar sonra yasaklamaktan ziyade pestisitlerle ilgili uzun vadeli yeterli bilimsel araştırmalar ve analizler yapılmadan kullanımına izin vermeyerek, gerekli tedbirleri baştan alarak şirketler yerine insanların, tüm canlıların ve doğanın çıkarlarını gözetmek olmalı.’’

∗∗∗

TÜKETİMDE ZİRVEDEYİZ

Tarımsal üretimde zararlı olarak belirtilen böcek, ot, mantar ve kemirgen gibi canlılara karşı kullanılan zehirli kimyasallar pestisit olarak isimlendiriliyor. Son beş yılda Türkiye’nin yıllık pestisit tüketimi ortalama 54,2 bin ton seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılında ise 57,8 bin tonluk ortalamanın üzerinde pestisit tüketimi ile zirveye ulaşıldı.

∗∗∗

ZEHİRSİZ SOFRALAR MÜMKÜN

Tarım ve Orman Bakanlığı, 37 pestisit aktif maddesinin kullanımını yasakladı. Ancak DSÖ’nün tehlikeli ve kanserojen diye belirlediği 13 maddeden 9’u yasaklanmadı. Zehirsiz Sofralar Platformu Koordinatörlerinden Fethiye Slow Food Sözcüsü Görkem Göktaş, ‘‘Sağlıklı gelecek için doğru politikalar ve stratejiler izlenerek önümüzdeki 10 yıllık süreçte pestisitlere dayanan tarım sistemi yerini agroekolojik, organik ve onarıcı tarıma bırakmalıdır’’ dedi.