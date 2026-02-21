Üretimde yeni adım: Toyota, Kanada'daki fabrikası için insansı robotlar aldı

Toyota, Kanada'daki fabrikası için yedi Agility insansı robotla sözleşme imzaladı.

Bir yıllık pilot projenin ardından, Toyota'nın Kanada'daki üretim iştiraki, RAV4 SUV'ları üreten bir fabrikada çalışmak üzere yedi insansı robotla hizmet anlaşması kapsamında sözleşme imzaladı.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre, Toyota Motor Manufacturing Kanada Başkanı Tim Hollander yaptığı açıklamada, "Birçok robotu değerlendirdikten sonra, ekip üyelerinin deneyimini iyileştirmek ve üretim tesislerimizde operasyonel verimliliği daha da artırmak için Digit'i kullanmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

ÜRETİM HATTI ARASINDA KÖPRÜ

Söz konusu Digit robotu, 2015 yılında Oregon Eyalet Üniversitesi'nden ayrılan bir firma olan Agility Robotics tarafından üretildi. Digit, genellikle iki otomatik üretim hattı arasında köprü görevi görerek, insan yakınında olmadan endüstriyel ortamlarda çalışmak üzere tasarlandı. Bu durumda, robotlar otomatik bir depo çekicisinden otomobil parçalarıyla dolu kasaları boşaltacaklar.

Yedi robotun manuel angarya yapması, metal insan robotların takla attığı tanıtım videolarına kıyasla küçük bir adım gibi görünse de, insansı robotların gerçek iş yerlerinde kullanılması nadir ve zordur. Bir yeteneği laboratuvarda göstermek bir şeydir, ancak bunu bir şirketin iş akışına entegre etmek kolay değildir.

Cambridge Consultants'ın Başkan Yardımcısı Ram Devarajulu, 2025 sonlarında Humanoids Zirvesi'nde "Teknoloji şirketleri sahada gerçek zaman geçirip, işletilmesi gereken görevi, gerçekleşen gerçek iş akışlarını anladıklarında, işte o zaman robotları benimsemede büyük bir artış göreceğiz" dedi.