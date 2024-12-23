Üretimden gelen güç masaya mecbur etti

Emek Servisi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçilerin 19 gündür grevde olduğu Hitachi Energy’de patron, sendikayı görüşmeye davet etti.

Fabrikada üretim durması ve yeni projelerin alınamaması nedeniyle, Hitachi patronu, işveren örgütü MESS aracılığıyla Birleşik Metal İş Sendikası'nı görüşmeye çağırdı. İşçilerin üretimden gelen güçlerini kullanarak greve çıkması, işveren örgütünü masaya oturttu.

Görüşme bugün saat 10.00’da gerçekleşecek. Görüşmeye dair sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Grevlerimiz büyük bir coşku ve kararlıkla devam ederken, MESS’in daveti ile 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Hitachi Energy için görüşmelere yeniden başlanacak. Görüşmeye, sendikamızın Genel Başkanı ve Genel Sekreteri ile Hitachi işletmesinin bütün temsilcileri ve şube yönetim kurulumuz katılacak.”AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yasaklanan grev, aynı sözleşmeye tabi GE Grid Solutions, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik işyerlerinde de tüm engellemelere rağmen devam ediyor.