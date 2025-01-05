Üretimden gelen güç patronu pes ettirdi

Bilge Su YILDIRIM

Ambalaj üretimi işçilerinin beş aydır kararlılıkla sürdürdükleri grev, patrona fabrika kapattırdı.

İstanbul Tuzla’da kurulu MKB Rondo fabrikası işçilerinin 28 Ağustos 2024’te çıktıkları grev, yeni yıla girerken kazanımla sonuçlandı, işveren işçilerin tüm haklarını ve ekstra maaşlarını ödedi, fabrikayı ise kapatmak zorunda kaldı.

İşçilerin, patronun yüzde 45 oranındaki zam dayatmasına karşı yüzde 80 zam talep ederek geçtiğimiz yazın sonunda başlattıkları grev, 4 ay boyunca kararlılıkla sürdü. Daha önce sendikal hakları yetki itirazı ile gasbedilmeye çalışılan Selüloz-İş'te örgütlü işçilerin 126 gün süren grevi kazanımla sonuçlandı. İşçilerin, direnişlerinin resmi X hesabı üzerinden 31 Aralık 2024’te yaptıkları açıklamada işverenin fabrikayı kapattığı, işçilere ise tüm haklarının teslim edildiği bilgisi aktarıldı.

ESAS KAZANÇ SINIF DAYANIŞMASI

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Birlik ve dayanışma gücümüz karşısında patron çaresiz kaldı. Bu, işçi sınıfının mücadelesinin patronları nasıl köşeye sıkıştırabileceğini gösteren küçük bir örnektir.”

MKB Rondo işçisi Burhan Özdemir, zafere götüren direnişi BirGün’e değerlendirdi. Özdemir, grev alanının adeta bir ‘direniş okulu’ olduğunu kaydetti. Sendikalaşmadan önce 22 bin lira ücret aldıklarını ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirten Özdemir, işçiler olarak sendikalı olduktan sonra yaşadıkları değişimi şu sözlerle aktardı: “Grev çok şey öğretti, her gün bir gelen oldu. Farklı sendikalar, STK’ler, partiler… En önemlisi de sendikalı olmanın toplumsal yanını öğrendik. Örgütlenmenin, sınıf dayanışmasının önemini kavradık. Patron sonunda işyerini kapatmak zorunda kaldı, bize de 6 maaşlık primlerimizi yatırdı. Ama esasında sınıf bilincini kazanmış olmak çok büyük kazanç. Bizim mücadelemiz bitmedi, aksine daha yeni başlıyoruz.”