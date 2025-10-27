Üretimle tanıtım hamlesi

Tarımla ilgili çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi, ilçenin bereketli topraklarında üretim faaliyetlerine devam ediyor. Belediye ekipleri, bu yıl da kendi zeytinliklerinde zeytin hasadı gerçekleştirdi.

Hisarönü, Çamlı ve Turgut mahallelerinde toplam 41 dönüm alanda yürütülen hasada, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Hasat alanında açıklamalarda bulunan Ünlü, Marmaris’in yalnızca bir turizm kenti değil aynı zamanda tarımsal potansiyele sahip bir bölge olduğunu vurgulayarak, “Zeytin, bu coğrafyanın en değerli ürünlerinden biri. Biz hem üretimi teşvik ediyoruz hem de belediye olarak bizzat üretim yaparak örnek oluyoruz. Ürettiğimiz zeytinyağlarını fuarlarda ve tanıtım etkinliklerinde kullanarak Marmaris’i kendi ürünlerimizle tanıtacağız” dedi.

Ünlü, bu çalışmanın belediyenin öz kaynaklarıyla yürüttüğü sürdürülebilir tanıtım faaliyetlerinin bir parçası olduğunu da sözlerine eklerken; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada toplanan zeytinlerin soğuk sıkım yöntemiyle zeytinyağına dönüştürüleceği belirtildi. Yağlar yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda tanıtım amaçlı kullanılacak.