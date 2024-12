Ürettiğinden çok ithal etti

Et ve Süt Kurumu’nun mali denetimleri kurumun faaliyetlerine ilişkin önemli verileri ortaya çıkardı. İktidarın elinde maşaya dönen ESK’nin 2023 yılındaki üretimi geçen seneye göre yüzde 3,7 oranında azaldı. 56 bin 901 ton olarak gerçekleşen toplam üretimin yüzde 48,7’sini gövde et, yüzde 38,4’ünü parça et, yüzde 8,7’sini et mamulleri (şarküteri), yüzde 4,3’ünü de süt ve diğer ürünler üretimi oluşturdu.

Kurum’un karkas et ve kasaplık büyükbaş hayvan ithalatı nedeniyle yurt dışı mal alımlarında yüzde 19 bin 120 oranında artış meydana geldi.

Kurum tarafından 2023 yılında 42 bin 933 ton karkas et, 74 bin 554 baş kasaplık büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirildi.

SATIŞLAR YÜZDE 421 ARTTI

Kurum, 2023 yılı faaliyet döneminde, toplam 13.419 milyon TL tutarında net satış hâsılatı elde edildi. Satışlar önceki yıla göre yüzde 421,43 oranında arttı. Kurumun dönem net kârı da 550 milyon TL olarak gerçekleşti.

BESİLİK İTHALATI ÖZELE BIRAKILAMAZ

Kurum’un 2023 yılına ilişkin Sayıştay raporunda faaliyetlere ilişkin önemli bulgular yer verildi. Sayıştay denetçileri, besilik ham dana ithalatının özel sektöre tarafından yapılmasının orta ve uzun vadede piyasa aksaklıklarının yaşanmasına neden olduğunu tespit etti.

2023 yılında 650 bin 481 baş besilik ham dana ithalatı yapılırken son 4 yılda toplam ithalat miktarı 1 milyon 366 bin 776 baş, ortalama yıllık ithalat miktarı ise 341 bin 694 baş olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu ithalatın tamamının özel sektör tarafından yapıldığına dikkat çekildi.

Sayıştay raporunda ithalatın özel sektör yerine sadece ESK tarafından yapılmasının “et tutma kapasitesi yüksek ırkların ülkeye gelmesini ve ithalatın planlı bir yapıya kavuşmasını sağlamasının yanında yurt içi ham dana üreticilerini zarara uğratmayacak bir fiyat politikası ile satılması da bu alandaki kar marjını Kurum uhdesinde dolayısıyla kamuda bırakacak” olduğu ifade edildi.