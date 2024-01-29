Urfa AKP'de aday krizi: O aday olursa istifa ederiz

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP’den yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek Saadet Partisi’nden aday olan ancak seçilemeyen AKP’nin eski Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın 31 Mart seçimlerinde yeniden AKP tarafından aday gösterileceği iddiaları partililerin tepkilerine neden oldu. AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı önünde toplanan AKP’liler, “İlçemiz Akçakale’nin hak ettiği hizmetleri görmesi ve toplumsal huzurun sağlanması için Abdülhakim Ayhan’ın aday gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Abdülhakim Ayhan’ın aday gösterilmesi durumunda istifa edeceğimizi beyan ediyoruz” dedi.

2014 yerel seçimlerinde AKP'den Akçakale Belediye Başkanlığı yapan 2019 seçimlerinde ise AKP'den tekrar aday gösterilmemesi üzerine Saadet Partisi'nden aday olan ancak seçimi kazanamayan Abdülhakim Ayhan'ın 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP'den gösterileceği iddiaları AKP’lileri ayaklandırdı.

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı önünde toplanan AKP’liler, Akçakale’de Abdülhakim Ayhan’ın aday gösterilmesini kabul etmediklerini açıkladı. 100’e yakın AKP’li adına basın açıklamasını okuyan AKP Akçakale İlçe Başkan Yardımcısı İsa Yapma şunları söyledi:

“AYHAN, İSTİFA EDİP SAADET PARTİSİ, HDP, İYİ PARTİ, CHP İTTİFAKINDAN ADAY OLMUŞTUR”

“2019 belediye seçimlerinde birçok kanaat önderimizin ikaz etmesine rağmen eski belediye başkanımız Abdülhakim Ayhan, AK Parti’den istifa edip Saadet Partisi, HDP, İYİ Parti, CHP ittifakından aday olmuştur. Buralardan aldığı oy bellidir. Bu Cumhur İttifakı’na karşı bir ihanettir. Bunu kabullenemiyoruz. Sayın vekil Hikmet Başak’ın bütün bunları bilmesine rağmen eski belediye başkanı Abdülhakim Ayhan aday gösterilmediği takdirde istifa ile AK Parti’yi tehdit etmesi çok manidardır. Şanlıurfa Büyükşehir İl Meclis üyeleri, Akçakale İlçe Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri olarak Akçakale AK Parti belediye başkanlığı için dün sosyal medyada ilçemizin aday olarak belirtildiği söylenen Abdülhakim Ayhan’ın ilçemize geçmiş dönemlerde hiçbir hizmet sağlamayıp toplumsal gerginliğe neden olan ve ilçede yaptıkları usulsüzlükler ve yolsuzluklardan kaynaklı kendisinin adaylığını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

“AYHAN’IN ADAY GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA İSTİFA EDECEĞİMİZİ BEYAN EDİYORUZ”

İlçeyi bir çöplüğe çevirmiş, geçmiş dönemlerde partimizin karşısında çalışmış ve toplumsal gerginliğe neden olan olaylara imza atmıştır. İlçemiz Akçakale’nin hak ettiği hizmetleri görmesi ve toplumsal huzurun sağlanması için Abdülhakim Ayhan’ın aday gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle sayın il ve ilçe başkanımızı, ilçemizin menfaatleri doğrultusunda bir karar almaya davet ediyoruz. Bizler il ve ilçe belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak geçmiş dönemlerde genel seçim ve yerel seçimlerde sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin yanında olduğumuzu sandıklarımız ile gösterdik. Bu nedenle Abdülhakim Ayhan’ın aday gösterilmesi durumunda istifa edeceğimizi beyan ediyoruz.”