Urfa'da 16 lise öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendi
Urfa’da Ümmü Gülsüm Kız Anadolu Lisesinde 16 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Urfa'nın Halfeti ilçesinde 16 lise öğrenci yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
Ümmü Gülsüm Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinin bazılarının yedikleri yemeğin ardından fenalaşması üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 16 öğrenci, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.