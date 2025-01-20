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Urfa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Urfa'nın Haliliye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 20.01.2025 16:38
  • Giriş: 20.01.2025 16:38
  • Güncelleme: 20.01.2025 16:41
Kaynak: Haber Merkezi
Urfa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Urfa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 16.06 sıralarında gerçekleşen depremin 10.83 km derinlikte olduğu belirtildi.

Depremin merkez üssü ise Haliliye olarak açıklandı.

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