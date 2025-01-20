Urfa'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Urfa'nın Haliliye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Urfa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 16.06 sıralarında gerçekleşen depremin 10.83 km derinlikte olduğu belirtildi.
Depremin merkez üssü ise Haliliye olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 20, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Haliliye (Şanlıurfa)
Tarih:2025-01-20
Saat:16:06:23 TSİ
Enlem:37.10611 N
Boylam:39.22028 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/ufe27lkWEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi