Urfa'da 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde okulun pansiyonunda kahvaltı yaptıktan sonra derste rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Viranşehir Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, sabah kahvaltısının ardından girdikleri derste rahatsızlandı.

Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülen 30 öğrenci, okul idaresi ve öğretmenler tarafından özel araçlarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tetkiklerde öğrencilerin gıda zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi.

Tedavisi tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken, kahvaltıda tüketilen ürünlerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

ÖĞRENCİLER TABURCU EDİLDİ

Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Viranşehir Fen Lisesi’nde öğrenim gören bazı öğrencilerimiz mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulunmuştur. Okul idaresi ve öğretmenlerimizin hızlı müdahalesiyle öğrencilerimiz saat 07.30 civarında kendi imkanlarıyla hastaneye götürülmüş, gerekli muayeneleri yapılmıştır. Hastanede alınan kan örneklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış, bazı öğrencilerimize tedbir amaçlı iğne ve serum uygulanmıştır. Öğrencilerimizin tamamı sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yemeklerle ilgili rutin inceleme başlattığı belirtildi.