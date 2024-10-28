Urfa'da 'aidat' kavgası: 11 yaralı

Urfa'nın Siverek ilçesinde, komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde, Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman komşuları arasında aidat ödemesi nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre polis, uyarıya rağmen kavgayı sürdüren tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Olayda yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.