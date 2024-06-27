Urfa'da anız yangınına müdahale eden 16 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yaşanan anız yangınına müdahale eden 16 yaşındaki İsmail Güneş isimli çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Güncel 27.06.2024 15:33 Giriş: 27.06.2024 15:33

Güncelleme: 27.06.2024 15:34 Kaynak: İHA

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