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Urfa'DA bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 21.03.2024 13:06
  • Giriş: 21.03.2024 13:06
  • Güncelleme: 21.03.2024 13:06
Kaynak: DHA
Urfa'DA bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa’da, bazı bağ evlerinden hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalıma başalttı.

Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olaylarının şüphelilerinin Ş.B. ve İ.H.B. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanırken, çaldıkları malzemelere de sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor

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