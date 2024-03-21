Urfa'DA bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da jandarma ekipleri bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa’da, bazı bağ evlerinden hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalıma başalttı.
Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olaylarının şüphelilerinin Ş.B. ve İ.H.B. olduğu belirlendi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanırken, çaldıkları malzemelere de sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor