Urfa'da bazalt taşlarının altında cephanelik çıktı: 27 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazalt taşlıklar ve bahçe duvarları altındaki alanlarda dedektör köpekle yapılan aramalarda; 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, 1 keskin nişancı silahı dürbünü, 1396 mermi ve bu silahlara ait 20 şarjör ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında ayrıca farklı suçlardan aranan 7 şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 27 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.