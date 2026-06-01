Urfa'da bir evde tüp patladı: 1 kişi yaralandı, evin duvarı yıkıldı

Urfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle dairenin duvarında hasar oluşurken, bina önünde park halinde bulunan 2 araç da zarar gördü.

  • 01.06.2026 11:42
  • Giriş: 01.06.2026 11:42
  • Güncelleme: 01.06.2026 11:44
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
Urfa'nın merkez Haliliye ilçesinde evde meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi yaralandı.

Devteşti Mahallesi'nde 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Hamza Aziz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evin ön cephe duvarında ve bina önünde park halinde bulunan 2 araçta hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Mehmet Yaşar, AA muhabirine, alt sokakta oturduğunu belirterek, "Bir patlama oldu, irkildik kalktık, deprem oldu sandık çıktık baktık tüp patlaması olmuş. Allah beterinden korusun." dedi.

