Urfa'da cami bahçesinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Fırat Cami'nin bahçesine gömülmüş yenidoğan erkek bebek cesedine rastlandı.

  23.10.2025 20:33
  Giriş: 23.10.2025 20:33
  Güncelleme: 23.10.2025 20:38
Kaynak: AA
Urfa'da cami bahçesinde bebek cesedi bulundu
FOTOĞRAF: AA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde caminin bahçesine gömülmüş yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu.

Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Cami’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedine rastladı.

YENİ DOĞDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

