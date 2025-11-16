Urfa'da çocuk işçiyi işkenceye maruz bırakan şüpheli önce serbest bırakıldı, kaçmak isterken yakalandı

Urfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K.’yi hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakan şüphelilerden Habip Aksoy, hakkında çıkan tutuklama kararı üzerine gözaltına alındı. Aksoy’un Antep’e kaçmak isterken yakalandığı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Olay, dün Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi.

İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed K., iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından 'yüksek basınçlı kompresörle' işkenceye maruz bırakıldı.

İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.