Urfa'da DEM Parti binasına saldırı: Belediye Başkanı Begit'in ağabeyi tutuklandı

Urfa’nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. 8 Mayıs gecesi gerçekleşen ilk saldırıya ilişkin seçim sonrası DEM Parti'den istifa eden Mehmet Begit'in ağabeyi Halil Begit, tutuklandı.

Urfa'nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) binasına dün gece ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. DEM Parti'den istifa eden Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in ağabeyi Halil Begit, tutuklandı.

DEM Parti Birecik İlçe Örgütü binasına 8 Mayıs'ta yapılan silahlı saldırının ardından gece saatlerinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. İlçe binası camına sert bir cisim ile vuran kişi ya da kişiler ilçe binasında maddi hasar oluşturdu.

Birecik Parti binasımıza ikinci saldırı

Dün silahlı saldırı gerçekleştirilen Birecik İlçe Örgütü binasına ikinci saldırı gerçekleştirildi.

Birecik ilçesinde DEM partimize dün yapılan silahlı saldırının ardından gece saatlerinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. Meydan… pic.twitter.com/vAVYS9wXpJ — DEM Urfa İl Örgütü (@DEMurfail) May 9, 2024

HALİL BEGİT TUTUKLANDI

Silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan DEM Parti'den istifa eden Mehmet Begit'in ağabeyi Halil Begit, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Begit’i tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Begit, hakimlikçe tutuklanarak Urfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

BELEDİYE ÖNÜNDE SALDIRILARA TEPKİ

Birecik Belediyesi önünde basın açıklaması yapılarak ilçe örgütü binasına yapılan iki saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada konuşan Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, "Bu kayyım politikasıdır. Begit ve sırtını dayandığı çeteler bizi korkutmuyor. Provakasyonan gelmeden demokratik siyaseti büyüteceğiz. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz. Begit bu halkın iradesine saygı duy ve istifa et. Provakasyonlar amacına ulaşamayacak. Urfa halkı 7 belediye kazandı ve kazandıklarımıza sahip çıkacağız. Demokratik zeminde halkımız ile yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde Birecik Belediye Eşbaşkanı seçilen Mehmet Begit, kısa bir süre sonra DEM Parti'den istifa etmişti. Begit'in istifasının ardından ilçede DEM Partililerin tepkileri sürerken Begit, belediye meclisinde de protesto edilmişti.

Son olarak DEM Partililer dün belediye önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaparak Begit'i istifaya çağırmıştı.