Urfa'da DEM Parti binasına silahlı saldırı: 1 kişi gözaltına alındı

Urfa’nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarına 14 mermi isabet etti. Saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Urfa'nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Meydan Mahallesi'ndeki Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan ilçe binasına, saat 03.30 sularında yapılan saldırıda büronun camlarına 14 mermi isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Parti Birecik ilçe binamıza silahlı saldırı



Gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından Parti İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.



Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Birecik İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı… pic.twitter.com/0XHdouepiu — DEM Urfa İl Örgütü (@DEMurfail) May 8, 2024

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valiliğinin konu ile ilgili açıklamasında, 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Birecik ilçemizde 08.05.2024 tarihinde meydana gelen Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet etmesi olayının faili olarak tespit edilen H.B. isimli kişi yakalanmıştır” denildi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde Birecik Belediye Eşbaşkanı seçilen Mehmet Begit, kısa bir süre sonra DEM Parti'den istifa etmişti. Begit'in istifasının ardından ilçede DEM Partililerin tepkileri sürerken Begit, belediye meclisinde de protesto edilmişti.

Son olarak DEM Partililer dün belediye önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaparak Begit'i istifaya çağırmıştı.